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В легендарной водонапорной башне в Минске скоро откроется кафе

Новый туристический объект на карте Минска с вековой летописью. Водонапорная башня из красного кирпича - здание уникальное в своем аутентичном облике для столицы. Сейчас памятник архитектуры - на масштабной реставрации. Затем поменяет функционал. Разместится здесь кафе, которое и станет душой монументальной башни.

Исключительный образец промышленной архитектуры – кирпичная эклектика в классическом стиле с историей в 115 лет. Водонапорная башня с постоянной пропиской по улице Автодоровской - рядом с проспектом Жукова - единственная, которая уцелела до наших дней в столице.

Ранее еще два подобных сооружения находились рядом с автовокзалом Минск-Пассажирский и в Александровском сквере.

Сейчас архитектурная достопримечательность Минска на масштабной реставрации. После чего изменится ее функционал. Здесь разместится аутентичное кафе, которое станет душой монументальной и элегантной башни.

Новая локация на карте Минска, но с богатым историческим наследием. Кафе «Вежа». Максимум 20 посадочных мест - это только первый этаж. Всего же в перспективе будет 6 уровней. С апарт-отелем и мастерской.

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В последние годы легендарная башня в собственности архитектора Сергея Асташенка. Мастер стремится сохранить характер каменного здания, воплощая его в брутальных материалах. Железнодорожные рельсы, деревянные и металлические фрагменты инструментов.

Стены из красного кирпича очистили и покрыли специальной грунтовкой. Помещение будет отапливаться, в том числе, печью, стилизованной под старину.

Дороги многих туристических групп ведут к городской легенде. Блогер-краевед Игорь Воропанов составил на нее увлекательное досье.

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На два яруса проходит экседра. Это интересный прием - такая ниша. Наверху проходит ряд машикулей. Ограничены пелястрами - это так называемые бойницы вертикального боя.

Башня составляет единый архитектурный ансамбль с социальными объектами, которые раньше снабжала водой. Два резервуара по 80 тонн предназначались для нужд железной дороги и больницы.

Рядом 5 деревянных многоквартирных домов начала XIX века, вокруг которых также сохранились фрагменты аутентичной архитектуры.

башнякафеМинск