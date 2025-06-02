В летних лагерях стартовали первые смены - что ждет школьников

2 июня в лагерях при школах и за городом дали старт первым сменам. Форматы для увлекательного лета разные, как и тематическая палитра - от творческой и лингвистической до инновационной. Три месяца каникул будут работать центры дополнительного образования.

Основная миссия - дополнительное образование и развитие школьников - остается и в летнее время, меняется режим работы и форматы. К примеру, сегодня стартовала первая смена лагеря "Чабарок". В арт-пространстве для ребят одного из отрядов проводят экскурсию. Затем программа будет дополнена интерактивом.

"Лагерь работает в режиме двух смен. Сейчас у нас первая смена, ее тема "Я люблю Беларусь". Посещаем очень интересные места. У нас есть еще профильные отряды - это отряд экономический, отряд технического творчества, отряд декоративно-прикладного творчества, отряд иностранных языков, отряд театральный", - рассказала замдиректора Минского государственного дворца детей и молодежи Саида Вафина.