Эксперт Дьяченко: в Литве разразился глубокий правительственный кризис

Правящая Социал-демократическая партия Литвы приняла решение распустить действующую коалицию. Так, из действующей правящей коалиции решено исключить партию "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса. После этого начнутся переговоры о формировании новой коалиции с демократическим союзом "Во имя Литвы".

Как это может повлиять на отношения Беларуси и Литвы, рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Дьяченко.

"Развал нынешней коалиции и угроза отставки правительства сопровождается рядом скандалов: коррупционных и внутри-, внешнеполитических. Такая же ситуация была и в 2025 году, когда прежнее правительство тоже ушло в отставку в связи с коррупционными скандалами. И, скорее всего, это какая-то злая судьба, которая сопровождает сегодня правительство Литовской Республики, потому что это уже будет двадцатое правительство, которое, возможно, уйдет в отставку и сложит свои полномочия, - отметил Дьяченко. - Причина этого заключается в том политическом курсе, который выбрала Литва, в свое время отдалившись и уйдя из нашего социалистического содружества и попав под внешнее политическое влияние, под внешнее управление".

Парламентарий напомнил, что сегодня в Литве, являющейся членом НАТО, расположены военные группировки иностранных государств. За последние 80 лет впервые на литовской земле размещены немецкие воинские контингенты и в ближайшие годы планируется их увеличение до 5 тыс. "А чего стоит строительство военного полигона, который тоже вызвал неоднозначную реакцию в литовском обществе, потому что часть литовцев категорически протестует против отчуждения принадлежащих им земель в пользу создания этого военного полигона в районе Сувалкского коридора. Мы видели акции протеста литовцев. Политическая партия "Заря над Неманом", которая придерживается правых позиций, я бы так сказал, националистических, осудила размещение этого военного полигона на литовской территории и в целом увеличение военного бюджета страны. Все это накладывается еще на коррупционный скандал, в который оказалась втянута премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Это связано с тем, что ее визиты и визиты ее семьи в Ватикан, а потом на Олимпиаду и так далее финансировались за счет бюджетных средств", - прокомментировал эксперт.

Он уверен, что сегодня в Литве наблюдается глубокий правительственный кризис.

Парламентарий высказал мнение, что в Литовской Республике, как и в других республиках Балтии, в определенной дозировке всегда будет присутствовать национализм. И националистические партии будут на политическом поле. "Однако нельзя сказать о том, что эти правые партии националистического толка возьмут верх и будут формировать внешнюю политику и выстраивать долговременные отношения со своими соседями на принципах равноправного взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, начиная от экономики и заканчивая культурой, потому что, к большому сожалению, страны Балтии сегодня, и Литва в том числе, реально управляются внешними менторами, которые посылают соответствующие мессенджи, сигналы. И литовское правительство фактически реализует эту политику, в том числе в отношении нашей республики, потому что сколько раз мы обозначали свою позицию, что мы готовы продолжать миролюбивую политику в отношениях с нашими соседями, с литовцами в частности. Но Литва в этом отношении не идет навстречу", - подчеркнул Дьяченко.