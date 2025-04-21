В маршруте знаковые места. Автомотопробег МВД в честь 80-летия Победы объединил все регионы Беларуси

Сохранение исторической памяти, правды о героическом прошлом - главная идея масштабного автомотопробега под патронажем МВД в честь 80-летия Великой Победы. Он объединил все регионы Беларуси. Выставка техники, угощения солдатской кашей, выступления артистов.

Автомотопробег действительно объединил всю страну. Старт дан в Гомельской области на мемориальном комплексе "Багратион", посвященном самой успешной наступательной операции XX века.

Следуя по карте освобождения Беларуси, 1 мая в путь отправились ветераны МВД, те, кто и сегодня достойно несет службу, сохраняя мир и спокойствие. Могилевский район, деревня Гаи - знаковое место. Именно здесь летом 1941-го развернулось ожесточенное сопротивление фашистам. Одними из первых в бой вступили милиционеры (батальон капитана Владимирова). Тогда из 250 бойцов в живых остались лишь 19. 6 дней красноармейцы не давали фашистам взять высоту.

Обязательное событие автомотопробега - цветы к подножью мемориала и минута молчания в память о героях.

У подножья мемориала в д. Гаи заложена капсула с посланием потомкам

О ценности мира говорили участники митинга. Беларусь остается островком спокойствия - как важно сохранить его. Очередные и специальные воинские звания вручены тем, кто достойно несет службу сегодня. Торжественно заложена капсула с посланием для потомков.

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Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Мы сделаем все для того, чтобы на нашей земле был всегда мир и порядок. А наши бойцы, наши коллеги - сотрудники милиции, которые воевали в 1941 году, всегда с нами в одном строю".