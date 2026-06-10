Уже 13 июня в Минске пройдет фестиваль китайской культуры "Чай для гармонии мира". Исторический центр белорусской столицы превратится в масштабную площадку восточного праздника.

Фестиваль презентует минчанам богатейшее нематериальное культурное наследие Китая. С 13:00 площадь Свободы заполнят тематические шатры. Посетители увидят редкие ремесла: выжигание по тыкве-горлянке, изготовление кайфенских новогодних гравюр и традиционных тигров "Вань-фу". Пройдут бесплатные мастер-классы по каллиграфии и народному искусству. Кулинарным сердцем праздника станет фуд-корт, где можно будет продегустировать национальные угощения.