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В Минске пройдет IV Международный антифашистский конгресс 25-27 июня
C 25 по 27 июня в Минске пройдет Международный антифашистский конгресс. Событие объединит участников из 36 стран.
Круглый стол на тему "Геноцид без срока давности" состоялся 18 июня в Доме прессы. Акценты - на расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа, новых документальных свидетельствах преступлений нацистов, поисковом молодежном движении и сохранении исторической памяти.
Игорь Мороз, директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси:
"Последние данные исследований демографов, белорусских специалистов и экономистов указывают на то, что последствия войны нельзя измерять только погибшими. Наше население к 2020 году должно было составлять 17 млн человек. Т. е. фактически наше население с учетом неродившихся детей недополучило столько же, сколько мы имеем на сегодняшний день".
Более 12 тыс. сельских населенных пунктов, деревень, хуторов были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Этот список неокончательный, данные обновляются.
Напомним, с 7 апреля 2021 года расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа.