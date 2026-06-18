В Минске пройдет IV Международный антифашистский конгресс 25-27 июня

"Последние данные исследований демографов, белорусских специалистов и экономистов указывают на то, что последствия войны нельзя измерять только погибшими. Наше население к 2020 году должно было составлять 17 млн человек. Т. е. фактически наше население с учетом неродившихся детей недополучило столько же, сколько мы имеем на сегодняшний день".