В Минске проживает 278 ветеранов Великой Отечественной, самому старшему - 107 лет

В Минске проживает 278 ветеранов Великой Отечественной войны, самому старшему - 107 лет. В столице также 939 лиц, пострадавших от Великой Отечественной. У многих война отняла детство.

Органы социальный защиты провели обследование условий проживания всех ветеранов. Это не разовая акция в преддверии Дня Победы, а систематическая работа социальных служб. Внимание при этом уделяется каждому ветерану, а также всем поступающим просьбам и заявкам от них. К 9 Мая запланировано вручение подарков, поздравительных открыток и ряд других мероприятий.