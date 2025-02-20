В Минске торжественно открыли Доску почета Минприроды

В Минске торжественно открыли Доску почета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Церемония чествования лучших сотрудников за значительный вклад в дело охраны окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов стала праздничной точкой в подведении итогов работы за 2024 год на коллегии ведомства.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "Сегодня особый день. Сегодня мы подводим итоги нашей работы за 2024 год. Касаемо людей, благодаря которым мы сегодня здесь собрались, для меня Доска почета - это общественное признание заслуг тех сотрудников, которые днем и ночью трудились, справлялись с поставленными задачами и зачастую делали даже больше, чем это возможно".