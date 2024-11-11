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В Минском международном выставочном центре начала принимать посетителей выставка "Моя Беларусь"

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Фото: sb.by

Выставка "Моя Беларусь" начала свою работу в Минском международном выставочном центре, сообщает БЕЛТА.

Выставка "Моя Беларусь" занимает площадь более 30 тыс. кв.м. На этой территории разместились выставочные экспозиции в павильоне и на улице, фуд-корт, зона культурных мероприятий, а также различные локации под общим названием "Моя Беларусь - место силы". Участники выставки могут познакомиться со множеством интересных проектов, направленных на глубокое знакомство с достижениями страны.

Выставка будет работать в течение семи недель. Для удобства гостей организованы специальные автобусы, которые будут курсировать от нескольких станций метро. Информация о выставке и культурных событиях будет публиковаться на официальном сайте и в Telegram-канале выставки.

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