3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Депутат Василюк о ВНС: Это оформленный политический голос народа и опора для государства
Всебелорусское народное собрание - это дополнительный демократический инструмент, которого нет у других государств. Таким мнением поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Полина Василюк в эфире "Первого информационного".
Как отметила она, Всебелорусское народное собрание - это важнейшая форма народовластия и высшая форма демократии в белорусском обществе. "Это дополнительный демократический инструмент, которого нет у других государств. ВНС, по факту, это надстройка над органами власти, это своего рода оформленный политический голос народа. Это крепкая опора для государства и людей", - считает депутат.
Анализируя работу предыдущих собраний, мы четко видим, что все принятые (на ВНС - прим. ред.) решения планомерно притворяются в жизнь. В том числе успешно реализованы программы социально-экономического развития.
"В скором времени представителям из всех регионов нашей страны, членам Всебелорусского народного собрания, предстоит определить главное - дальнейший путь развития Беларуси на ближайшие 5 лет, приоритеты, которые помогут работать в нашей экономике более качественно, векторы, которые еще сильнее укрепят социально ориентированную политику страны", - подчеркнула Полина Василюк.
По ее словам, новое время диктует новые правила, которые стали сложнее, которые нужно не только выполнять, но и быть на шаг впереди. "Поэтому очень важно, что у нас в стране есть такая уникальная форма народовластия, как ВНС, которое позволяет государству и людям вместе определять свою судьбу, судьбу своей страны, - отметила депутат. - Народ нам всегда подскажет. А мы, власть, всегда выполним задачи максимально правильно во имя развития Республики Беларусь".