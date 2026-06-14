В минском парке после ремонта заработала "Башня свободного падения"

На улице лето - это время для развлечений и отдыха. Самые популярные локации - парки аттракционов, где безопасность выходит на первый план.

Безопасность в парках аттракционов

Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев - второй в стране по величине и количеству каруселей. Он особенно популярен у любителей экстремальных и острых ощущений. Перед началом летнего сезона здесь проверку на безопасность прошел каждый аттракцион, и все же инциденты уже есть.

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Тот самый случай, когда уже не до развлечений. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших. На видео, которое распространили в Сети, зафиксирована "Башня свободного падения". В момент того самого свободного падения произошел хлопок, и люди застряли на середине конструкции. Как оказалось позже, владелец - частная компания аттракционов.

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"Произошла разгерметизация гидравлической системы аттракциона, сопровождавшаяся соответствующим хлопком. Это называется декомпрессией в месте соединения. В результате упало давление, аттракцион остановился, а пассажирский модуль плавно опустился. Пассажиры покинули свои места. Ущерба ни здоровью, ни жизни не нанесено. Людям вернули деньги за сеанс катания. Скорее всего, причиной стало ослабление затяжки гайки в месте этого гидравлического соединения, - прокомментировал Сергей Скоржевский, директор частной компании аттракционов. - В случае возникающих каких-либо непредвиденных ситуаций, аттракцион всегда плавно останавливается и медленно спускается. Пассажирам ничего не угрожало".

Сергей Скоржевский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9a68ab2-d32f-4cf2-a47f-d3ab01b4dd0b/conversions/6802cf9c-631d-4cc2-acae-78447232656c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9a68ab2-d32f-4cf2-a47f-d3ab01b4dd0b/conversions/6802cf9c-631d-4cc2-acae-78447232656c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9a68ab2-d32f-4cf2-a47f-d3ab01b4dd0b/conversions/6802cf9c-631d-4cc2-acae-78447232656c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9a68ab2-d32f-4cf2-a47f-d3ab01b4dd0b/conversions/6802cf9c-631d-4cc2-acae-78447232656c-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Скоржевский

Сейчас "Башня свободного падения" продолжает работать в штатном режиме. Ремонт и испытания были завершены в недельный срок. Это самый высокий экстремальный аттракцион в Беларуси. Кабина поднимает пассажиров на высоту около 35 метров, после чего резко опускается вниз.

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Еще в мае Генеральная прокуратура поручила проверить безопасность аттракционов и надувного игрового оборудования, а также состояние детских площадок и парков развлечений во всех регионах Беларуси. По словам специалистов "Минскзеленстроя", в парке Челюскинцев абсолютно все объекты успешно прошли испытания. Речь идет не только о государственных аттракционах, но и о частных.

Александр Хомчик, заместитель руководителя службы по эксплуатации и ремонту аттракционов УП "Минскзеленстрой":

"Все аттракционы попадают под действие закона о промбезопасности. Разницы между нашими аттракционами и частными нет. Все наши аттракционы абсолютно безопасны. И посетителей я приглашаю со всей уверенностью, что все будет хорошо. Наша цель - выйти из парка живым, здоровым и получить только положительные эмоции".