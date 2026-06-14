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В минском парке после ремонта заработала "Башня свободного падения"
На улице лето - это время для развлечений и отдыха. Самые популярные локации - парки аттракционов, где безопасность выходит на первый план.
Безопасность в парках аттракционов
Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев - второй в стране по величине и количеству каруселей. Он особенно популярен у любителей экстремальных и острых ощущений. Перед началом летнего сезона здесь проверку на безопасность прошел каждый аттракцион, и все же инциденты уже есть.
Тот самый случай, когда уже не до развлечений. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших. На видео, которое распространили в Сети, зафиксирована "Башня свободного падения". В момент того самого свободного падения произошел хлопок, и люди застряли на середине конструкции. Как оказалось позже, владелец - частная компания аттракционов.
"Произошла разгерметизация гидравлической системы аттракциона, сопровождавшаяся соответствующим хлопком. Это называется декомпрессией в месте соединения. В результате упало давление, аттракцион остановился, а пассажирский модуль плавно опустился. Пассажиры покинули свои места. Ущерба ни здоровью, ни жизни не нанесено. Людям вернули деньги за сеанс катания. Скорее всего, причиной стало ослабление затяжки гайки в месте этого гидравлического соединения, - прокомментировал Сергей Скоржевский, директор частной компании аттракционов. - В случае возникающих каких-либо непредвиденных ситуаций, аттракцион всегда плавно останавливается и медленно спускается. Пассажирам ничего не угрожало".
Сейчас "Башня свободного падения" продолжает работать в штатном режиме. Ремонт и испытания были завершены в недельный срок. Это самый высокий экстремальный аттракцион в Беларуси. Кабина поднимает пассажиров на высоту около 35 метров, после чего резко опускается вниз.
Еще в мае Генеральная прокуратура поручила проверить безопасность аттракционов и надувного игрового оборудования, а также состояние детских площадок и парков развлечений во всех регионах Беларуси. По словам специалистов "Минскзеленстроя", в парке Челюскинцев абсолютно все объекты успешно прошли испытания. Речь идет не только о государственных аттракционах, но и о частных.
Александр Хомчик, заместитель руководителя службы по эксплуатации и ремонту аттракционов УП "Минскзеленстрой":
"Все аттракционы попадают под действие закона о промбезопасности. Разницы между нашими аттракционами и частными нет. Все наши аттракционы абсолютно безопасны. И посетителей я приглашаю со всей уверенностью, что все будет хорошо. Наша цель - выйти из парка живым, здоровым и получить только положительные эмоции".
Контролирующие органы ужесточили надзор за исправностью всего оборудования, и речь не только о парке Челюскинцев, но и о Беларуси в целом. Ведь безопасность граждан - это наша общая ответственность.