Онлайн-вещание
Поиск
3.66 BYN
3.08 BYN
3.49 BYN
3.66
BYN
ru
Минск
11°
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Смотреть онлайн
Программа ТВ
Политика
Экономика
Общество
Президент
Происшествия
В мире
Регионы
Культура
Здоровье
Спорт
Технологии
Кругозор
Религия
История
Строительство и ЖКХ
Армия
Молодежь
Образование
Наука
Семья и дети
Мнение
Транспорт
Туризм
Экология
Главная страница
/
Новости
/
Общество
В Минском районе под девизом "112 добрых дел" стартовала акция "Молодежь за безопасность"
10.10.2024
17:26
молодежь
акция
112 добрых дел
Лента новостей
Все
Продюсер "Каруза" рассказал, как подбирали собаку для фильма и почему поиски шли долго
Недавно
Белый дом усилит контроль над тем, кто сможет задавать вопросы президенту и освещать его заявления
Недавно
Когда запланированы генеральные репетиции парада ко Дню Победы
Недавно
Лампада с Благодатным огнем от гроба Господня будет доставлена в Беларусь утром 20 апреля
Недавно
Экстремистский канал "Настоящее Время. Беларусь" прекратил вещание
1 час назад
Какие задачи ставит Нацбанк перед всеми коммерческими банками страны?
1 час назад
Вся Беларусь сегодня поддерживает наших хоккеистов - на "Минск-Арене" аншлаг
2 часа назад
Манойло: Африка - кладовая будущего
1 час назад
Парки аттракционов открывают новый сезон
1 час назад
В Минске стартовал проект под названием "Четыре фронта - одна Победа"
2 часа назад
В Гродно зацвела сакура
2 часа назад
Латвийские силовики избили и выдворили двоих беженцев
2 часа назад
Шулейко: За 2024 год взаимная торговля между Беларусью и Алжиром составила около 50 млн долларов
2 часа назад
Honda рассматривает возможность переноса производства в США на фоне пошлин
3 часа назад
НОК Беларуси присоединился к акции "Дай лесу новае жыццё"
3 часа назад
США перебросили бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазу Мисава в Японии
3 часа назад
Латвийский сейм утвердил выход страны из Конвенции о запрете противопехотных мин
3 часа назад
В Латвии вандалы разбили памятник Герою Советского Союза
3 часа назад
Беларусь продолжает готовиться к военному параду на День Победы
3 часа назад
Международный Минский триатлон 2025 пройдет 1-2 августа при поддержке МТС
4 часа назад
молодежь
акция
112 добрых дел