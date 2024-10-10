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В Минском районе под девизом "112 добрых дел" стартовала акция "Молодежь за безопасность"

молодежьакция112 добрых дел