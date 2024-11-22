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В НАН объявили лучшего белорусского ученого 2024 года

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Президиум Национальной академии наук Беларуси утвердил результаты конкурса "Ученый года НАН Беларуси - 2024" и присвоил это звание заместителю директора по научной и инновационной работе - начальнику научно-производственного центра "ХимФармСинтез" Института биоорганической химии доктору химических наук Елене Калиниченко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Высокого звания ученый удостоена за разработку новых научных основ синтеза модифицированных ингибиторов протеинкиназ и установление механизма их действия, создание технологий производств противоопухолевых препаратов и реализацию фармацевтической продукции со значительным экспортным потенциалом.

Елена Калиниченко - известный ученый в области химии компонентов нуклеиновых кислот и гетероциклических соединений. Исследования в области химического и химико-энзиматического синтеза модифицированных нуклеозидов и нуклеотидов привели к созданию новых методов получения широкого спектра соединений, что позволило разработать оригинальные технологии получения субстанций, а также готовых лекарственных форм противоопухолевых препаратов Цитарабин, Лейкладин, Флударабел, Децитабин, Азацитидин и др. Она - автор более 320 научных работ, опубликованных как в белорусских, так и в признанных международных изданиях.

Конкурс "Ученый года НАН Беларуси" учрежден в 2018 году. Его цель - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих в конкурсном году ученых из числа действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов, а также научных работников высшей квалификации, работающих в научных организациях НАН Беларуси по основному месту работы, которые имеют значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, вносят весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности. Всего проведено семь конкурсов.

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