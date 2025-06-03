В НАН стартовала XIV Международная научная конференция по микробиологии

Перспективы развития микробиологии 3 июня обсуждают в Минске ученые из семи стран. В Национальной академии наук Беларуси открылась тематическая XIV Международная научная конференция. Она приурочена к 50-летию со дня основания Института микробиологии.

Уже традиционно Международная научная конференция по микробиологии является мостом между наукой и практикой. На одной площадке в Минске собрались ученые, молодые исследователи, специалисты агропромышленного сектора и представители биотехнологических компаний из Беларуси, России, США, Кубы, Молдовы, Казахстана и Узбекистана.

Всего зарегистрировано более 300 участников. В программе около 100 докладов по пяти секциям. Кроме того ученые демонстрируют новейшие биопрепараты для сельского хозяйства, промышленности, медицины и экологии. Большинство представленных разработок уже внедрены в реальный сектор экономики. Это, как правило, импортозамещающие продукты.

Так, например, участники конференции представили микробиологические препараты для повышения урожайности и устойчивости растений к стрессу, а также препараты для очистки почв и водоемов, загрязненных нефтепродуктами. Сегодня расширяется использование биотехнологических разработок в медицине и фармакологии.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Это касается охраны окружающей среды - возможность использовать биотехнологии для переработки отходов. Это касается медицины и фармацевтики - здесь направления разные: от изучения механизмов антибиотикоустойчивости до производства новых препаратов"

Международная научная конференция продлится 5 дней. В пятницу, 6 июня, будут подведены ее итоги.