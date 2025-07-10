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Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более 1,7 тыс. машин

Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более 1,7 тыс. машин

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил БЕЛТА, что на границе находится более 1,7 тыс. автомобилей.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") - в очереди здесь находится 640 грузовиков. За сутки сопредельная сторона пропустила 37 % грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - оформлено 13 % транспорта. В "Шальчининкае" ("Бенякони") оформили 30 % грузовых авто. Всего въезда в Литву ожидают 1 тыс. грузовиков. Перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" и "Шальчининкай" также фиксируется 80 легковых автомобилей.

ЕСГПКграница