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Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более 1,7 тыс. машин
Автор:Редакция news.by
Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более 1,7 тыс. машинnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60558cd5-0164-4604-89ea-3881e1a5ee93/conversions/9a5c2e99-2381-4a06-aa4b-a45f507d7c89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60558cd5-0164-4604-89ea-3881e1a5ee93/conversions/9a5c2e99-2381-4a06-aa4b-a45f507d7c89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60558cd5-0164-4604-89ea-3881e1a5ee93/conversions/9a5c2e99-2381-4a06-aa4b-a45f507d7c89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60558cd5-0164-4604-89ea-3881e1a5ee93/conversions/9a5c2e99-2381-4a06-aa4b-a45f507d7c89-xl-___webp_1920.webp 1920w
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил БЕЛТА, что на границе находится более 1,7 тыс. автомобилей.
Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") - в очереди здесь находится 640 грузовиков. За сутки сопредельная сторона пропустила 37 % грузовых автомобилей от нормы.
Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - оформлено 13 % транспорта. В "Шальчининкае" ("Бенякони") оформили 30 % грузовых авто. Всего въезда в Литву ожидают 1 тыс. грузовиков. Перед литовскими погранпереходами "Мядининкай" и "Шальчининкай" также фиксируется 80 легковых автомобилей.