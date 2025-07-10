Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более 1,7 тыс. машин

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил БЕЛТА, что на границе находится более 1,7 тыс. автомобилей.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина") - в очереди здесь находится 640 грузовиков. За сутки сопредельная сторона пропустила 37 % грузовых автомобилей от нормы.