В парке Горького в Минске продолжается модернизация планетария: установлен купол обсерватории
В городском парке Максима Горького продолжается модернизация Минского планетария. Постройка приобретет обновленный внешний вид, уже установлен новый купол обсерватории, который имеет электропривод и способен вращаться на 360 градусов.
Также заменят экран, проекционную и акустическую системы. Кресла для зрителей станут более эргономичными. Идет монтаж элементов наружной лестницы, позже установят витражи.
"Завершаются работы по кровле, установке радиаторов отопления. Мы уже приступили к отделке: монтируем гипсокартон и выполняем малярные работы. Также идет установка оконных блоков, алюминиевых витражей, монтируются леса на основном куполе. В июне приступаем к устройству обрешетки. Сам купол произведен из алюминиевых пластин и имеет тот же функционал, только с современным комплексом: наличием компьютеров, всех инженерных систем. Что касается пожарной безопасности и видеонаблюдения, то эти системы здесь обязательно будут", - рассказал заместитель директора управления капитального строительства Заводского района города Минска Виталий Гречик.
Минский планетарий - популярная локация как для школьных экскурсий, так и для индивидуальных исследований. Обновленный звездный объект станет еще более современным и комфортным для изучения Вселенной.