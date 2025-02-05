В партии "Белая Русь" уже 60 тыс. единомышленников - какие проекты запланированы в объединении

В Белорусской партии "Белая Русь" численный состав уже превысил 60 тыс. единомышленников. Об этом в ходе Высшего политического совета рассказал лидер партии, доктор философских наук Олег Романов.

Он отметил существенное развитие проектной деятельности, которая осуществляется при поддержке экспертно-аналитического центра партии. За 2024 год "Белая Русь" закрепила имидж активного субъекта политических процессов в стране.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь":

"Партия формирует план работы по участию в праздновании 80-летия Великой Победы, по участию в Годе благоустройства страны. Мы планируем, что партия на уровне центральных органов и на уровне регионов будет активно работать по данным направлениям".

"Кроме того, мы не оставляем магистральное направление нашего развития - подготовку политической элиты для белорусского общества и государства. В предстоящем году мы будем реализовывать проект "Управление со знаком качества" совместно с Академией управления при Президенте", - обозначил Олег Романов.

Партия "Белая Русь" успешно выстраивает коммуникацию общества и власти. Диалоговые площадки позволяют обсуждать ключевые события в стране и за рубежом, а также формировать объективную картину гражданских запросов и предложений. Для этого отделения партии активно работают в каждом регионе нашей страны.