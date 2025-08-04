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В Полоцком районе обнаружено новое место захоронения жертв геноцида
Новое место уничтожения и захоронения жертв геноцида обнаружили в Полоцком районе.
Предположительно, это расстрелянные семьи подпольщиков и красноармейцев. Предполагается, что покоятся в лесном массиве также и узники Полоцкого гетто. Среди замученных оккупантами - женщины и дети.
Поисковикам удалось поднять личные вещи мирных жителей, а также гильзы, на которых читается маркировка СС.
Андрей Скурат, прокурор Витебской области:
"Организована поисковая работа. Останки будут изыматься, оправляться на экспертизу. И только в результате экспертных исследований мы уже будем четко понимать пол и возрастной состав лиц, которые здесь похоронены, обстоятельства их смерти, причины их смерти и уже после этого сделаем определенные выводы".
Уже скоро место полевых поисковых работ смогут посетить трудовые коллективы, школьники и студенты.