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В Полоцком районе обнаружено новое место захоронения жертв геноцида

Новое место уничтожения и захоронения жертв геноцида обнаружили в Полоцком районе.

Предположительно, это расстрелянные семьи подпольщиков и красноармейцев. Предполагается, что покоятся в лесном массиве также и узники Полоцкого гетто. Среди замученных оккупантами - женщины и дети.

Поисковикам удалось поднять личные вещи мирных жителей, а также гильзы, на которых читается маркировка СС.

Андрей Скурат, прокурор Витебской области:

"Организована поисковая работа. Останки будут изыматься, оправляться на экспертизу. И только в результате экспертных исследований мы уже будем четко понимать пол и возрастной состав лиц, которые здесь похоронены, обстоятельства их смерти, причины их смерти и уже после этого сделаем определенные выводы".

Уже скоро место полевых поисковых работ смогут посетить трудовые коллективы, школьники и студенты.

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