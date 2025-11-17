В Польше от информационных вбросов и информационной войны есть усталость - эксперт

Для чего в Польше постоянно рассказывают байки о том, что с востока придут белорусские танки, поработят польский народ? Является ли это способом увести взгляд польского населения от внутренних проблем на внешние? По этой теме в программе "Актуальное интервью" своим мнением поделилась аналитик Юлия Абухович.

По словам эксперта, это действительно могут использовать, чтобы люди не обращали внимания на то, что происходит. А с другой стороны, объяснить, что все те деньги, которые тратятся за счет того, что поляков лишают определенных благ и какого-то определенного развития, для того, чтобы защититься от этой мнимой угрозы.

Юлия Абухович:

"Польский народ сегодня все больше и больше уже понимает, что это все - страшные сказки, страшилки. Никто ни на кого нападать не собирается. И наращивается агрессия и все эти вылазки именно со стороны польского государства".

