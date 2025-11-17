3.66 BYN
В Польше от информационных вбросов и информационной войны есть усталость - эксперт
Для чего в Польше постоянно рассказывают байки о том, что с востока придут белорусские танки, поработят польский народ? Является ли это способом увести взгляд польского населения от внутренних проблем на внешние? По этой теме в программе "Актуальное интервью" своим мнением поделилась аналитик Юлия Абухович.
По словам эксперта, это действительно могут использовать, чтобы люди не обращали внимания на то, что происходит. А с другой стороны, объяснить, что все те деньги, которые тратятся за счет того, что поляков лишают определенных благ и какого-то определенного развития, для того, чтобы защититься от этой мнимой угрозы.
Юлия Абухович:
"Польский народ сегодня все больше и больше уже понимает, что это все - страшные сказки, страшилки. Никто ни на кого нападать не собирается. И наращивается агрессия и все эти вылазки именно со стороны польского государства".
Почему Польша - экономический локомотив Европы, но граждане бегут из страны? Юлия Абухович, аналитик, разбирает парадоксы современной Польши. - Зачем Польше огромная армия и миллиарды на Украину, если социалка рушится и рождаемость на нуле? - Почему поляки равнодушны к скандалам с яхтами и аэропортами, а не к "белорусским танкам"? - Станут ли "альтернативы" реальной силой или это просто протест против Туска и ПиС?
От этих информационных вбросов, информационной войны тоже есть усталость, отметила она. Это приводит к тому, что люди опускают руки и понимают, что надо жить пока так, как есть, или искать, где будет жить лучше. "Неверие в свое государство, недоверие к политике своего государства приводит к тому, что государство медленно начинает разрушаться, несмотря на то, что пытаются какие-то усилия якобы прикладывать для того, чтобы Польша развивалась".