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В Поставском районе стартует проверочный сбор с призывом военнообязанных. Мероприятие плановое
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2_12025-03-11T09:23:28.000000Z00
В Поставском районе Витебской области 11 марта стартует проверочный сбор с военнообязанными территориальных войск. Мероприятие плановое и продлится до 15 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Занятия будут проводить как на военных полигонах, так и на участках местности района, чтобы проверить готовность к применению одного из подразделений со средствами огневой поддержки.
Территориальная оборона - это резерв Вооруженных Сил, который выполняет дополнительные и где-то даже основные задачи.
Цели сбора - определить степень готовности районного исполкома и военного комиссариата к формированию территориальных войск в необходимые сроки, а также оценить состояние дел по вопросам применения сил теробороны.