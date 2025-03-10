В Поставском районе стартует проверочный сбор с призывом военнообязанных. Мероприятие плановое

В Поставском районе Витебской области 11 марта стартует проверочный сбор с военнообязанными территориальных войск. Мероприятие плановое и продлится до 15 апреля. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Занятия будут проводить как на военных полигонах, так и на участках местности района, чтобы проверить готовность к применению одного из подразделений со средствами огневой поддержки.

Территориальная оборона - это резерв Вооруженных Сил, который выполняет дополнительные и где-то даже основные задачи.