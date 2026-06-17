В преддверии Дня медработника 130 столичных медиков посетили экскурсию во Дворец Независимости

Дворец Независимости вновь радушно открыл свои двери. В преддверии Дня медицинского работника на экскурсию пригласили 130 представителей из более чем 30 столичных медучреждений.

Имя каждого экскурсанта пишется с большой буквы. Они лечат людей, возвращают зрение, спасают жизни после ожогов, делают операции, от которых захватывает дух.

Коридоры большой политики, помнящие судьбоносные встречи президентов, 17 июня приняли людей, чей труд глава государства Александр Лукашенко неоднократно называл основой развития нации. Речь идет о героях в белых халатах. Этот день для них как признание того, что их труд видят на самом высоком государственном уровне.

Среди гостей врачи, медсестры, фельдшеры, акушеры и победители конкурса "Врач года" и "Лучший специалист", а также молодые медики - лауреаты спецфонда Президента по поддержке молодежи. Кто-то из присутствующих спас тысячи жизней в операционной, кто-то выходил десятки недоношенных малышей, а кто-то просто вовремя поставил диагноз, подарив человеку будущее.

В грандиозных залах дворца даже самые сдержанные врачи не могли скрыть восхищения. Эти колонны, архитектурная мощь и дух государственности заставили их сердца биться чаще. У каждого было невероятное чувство сопричастности к чему-то великому.

Михаил Панес news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5310502-47ae-4199-8065-bb81a2b5935c/conversions/09e4653b-0933-4d31-be91-9ead7563c6b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5310502-47ae-4199-8065-bb81a2b5935c/conversions/09e4653b-0933-4d31-be91-9ead7563c6b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5310502-47ae-4199-8065-bb81a2b5935c/conversions/09e4653b-0933-4d31-be91-9ead7563c6b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5310502-47ae-4199-8065-bb81a2b5935c/conversions/09e4653b-0933-4d31-be91-9ead7563c6b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Панес, врач-офтальмолог, завотделением 3-й клинической больницы им. Е. В. Клумова г. Минска:

"Мы служим для людей, обеспечивая их сохранность, здоровье и благополучие. Одна из политик нашего Президента - социально ориентированная медицина. Мы прекрасно понимаем, насколько наша медицина развита, обеспечена теми или иными расходными материалами, медикаментами".

Марина Станкевич, заместитель главврача 11-й поликлиники г. Минска:

"Хотела бы сказать слова благодарности, потому что мы живем в такой прекрасной стране. У нас есть возможность путешествовать по Беларуси. Сейчас открывается очень большое количество новых поликлиник, медицинских учреждений, их оснащение вызывает восторг".

Юрий Горбич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21189b4b-0bee-4863-8969-d2ac78983d24/conversions/a3d0138f-4183-42cf-8f8f-68062a134f33-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21189b4b-0bee-4863-8969-d2ac78983d24/conversions/a3d0138f-4183-42cf-8f8f-68062a134f33-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21189b4b-0bee-4863-8969-d2ac78983d24/conversions/a3d0138f-4183-42cf-8f8f-68062a134f33-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21189b4b-0bee-4863-8969-d2ac78983d24/conversions/a3d0138f-4183-42cf-8f8f-68062a134f33-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич отметил, что самая главная черта характера настоящего врача - это любовь к людям. Белорусская медицина - это та медицина, которая сделает для пациента все и даже больше для того, чтобы спасти ему жизнь и здоровье

Вся система здравоохранения находится на личном контроле Президента. Он не раз подчеркивал, что медицина - это стратегический приоритет государства. Это не просто слова, а десятки новых медцентров, передовое оборудование в регионах и поддержка молодых специалистов.