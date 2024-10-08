3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Совете Республики состоялась прямая телефонная линия в преддверии Недели родительской любви
В Совете Республики Национального собрания Беларуси во вторник, 8 октября, состоялась прямая телефонная линия в преддверии Недели родительской любви. Обсуждались вопросы семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.
Общение получилось насыщенным. Телефоны у всех четырех членов Президиума Совета Республики не смолкали с первых минут работы телефонной линии. География звонков широкая - Мозырь, Жодино, Полоцк, Могилев, Минск, как и перечень вопросов, волнующих белорусов: оказание дополнительной помощи матерям-одиночкам, выплата алиментов, влияние социальных сетей на семейные ценности, вопросы жилищного характера.
"Людей волнуют вопросы поддержки, которую государство оказывает молодым семьям. Безусловно, волнуют темы, которые связаны, к сожалению, и с разводами. И эти вопросы тоже звучали в обращении граждан, которые сегодня поступали на прямую линию. Разные ситуации, разные судьбы, и мы, конечно, стараемся вникнуть в суть каждого вопроса, каждого обращения и отреагировать соответствующим образом для того, чтобы людей не только морально поддержать, но и оказать возможную помощь", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.
По словам зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Хоменко, в Беларуси будет продолжен курс на поддержку семьи, материнства и детства.
"Поддержка семей в нашем государстве, наверное, является примером для других. И когда общаешься с коллегами из других государств, они удивляются тому, насколько наше государство заботится о своих гражданах в целом, о ветеранах, о материнстве, о детстве, о семейном благополучии, решает демографическую проблему. Все это исходит из того принципа, который декларирует Президент Республики Беларусь: государство для человека, государство во имя человека", - констатировал парламентарий.
В центре социальной политики Беларуси - человек
Прямая телефонная линия входит в триаду масштабного мероприятия "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Это совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая в этом году будет реализовываться уже второй раз.
В преддверии Дня матери и православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы с семьями из всех регионов страны встретятся Наталья Кочанова и Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Завершит триаду "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", который состоится в Полоцке. Участники обсудят, как сохранить славянские семейные ценности, объединить усилия государства, гражданского общества, церкви и каждой белорусской семьи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей