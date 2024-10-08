В Совете Республики состоялась прямая телефонная линия в преддверии Недели родительской любви

В Совете Республики Национального собрания Беларуси во вторник, 8 октября, состоялась прямая телефонная линия в преддверии Недели родительской любви. Обсуждались вопросы семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи.

Общение получилось насыщенным. Телефоны у всех четырех членов Президиума Совета Республики не смолкали с первых минут работы телефонной линии. География звонков широкая - Мозырь, Жодино, Полоцк, Могилев, Минск, как и перечень вопросов, волнующих белорусов: оказание дополнительной помощи матерям-одиночкам, выплата алиментов, влияние социальных сетей на семейные ценности, вопросы жилищного характера.

"Людей волнуют вопросы поддержки, которую государство оказывает молодым семьям. Безусловно, волнуют темы, которые связаны, к сожалению, и с разводами. И эти вопросы тоже звучали в обращении граждан, которые сегодня поступали на прямую линию. Разные ситуации, разные судьбы, и мы, конечно, стараемся вникнуть в суть каждого вопроса, каждого обращения и отреагировать соответствующим образом для того, чтобы людей не только морально поддержать, но и оказать возможную помощь", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.

По словам зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергея Хоменко, в Беларуси будет продолжен курс на поддержку семьи, материнства и детства.

"Поддержка семей в нашем государстве, наверное, является примером для других. И когда общаешься с коллегами из других государств, они удивляются тому, насколько наше государство заботится о своих гражданах в целом, о ветеранах, о материнстве, о детстве, о семейном благополучии, решает демографическую проблему. Все это исходит из того принципа, который декларирует Президент Республики Беларусь: государство для человека, государство во имя человека", - констатировал парламентарий.

В центре социальной политики Беларуси - человек

Прямая телефонная линия входит в триаду масштабного мероприятия "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Это совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая в этом году будет реализовываться уже второй раз.