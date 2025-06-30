В связи с новыми обстоятельствами в Гродно мужчина вместо 25 лет заключения получил пожизненное

Прокуратура Гродненской области поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Гродненской области, совершившего убийство двух женщин. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

В 2022 году мужчина уже был осужден за совершенные в 2021 году преступления к лишению свободы на 25 лет. В период отбывания наказания получены сведения о его причастности и к убийству, имевшему место в 2013 году. Информация подтвердилась в ходе проверочных и следственных действий. Мужчина совершил убийство двух женщин - 1970 года рождения в июле 2013 года и 1953 года рождения в апреле 2021 года. Тела жертв в обоих случаях были сокрыты в колодцах.

"По заключению заместителя Генерального прокурора Верховный Суд отменил приговор 2022 года, а уголовное дело передал прокурору для организации нового предварительного расследования. В итоге мужчине предъявили обвинение в совершении более тяжкого преступления, чем то, за которое его осудили", - отметила в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда в апреле 2025 года постановила обвинительный приговор, согласно которому обвиняемый по предложению государственного обвинителя осужден к исключительной мере наказания - пожизненному лишению свободы.

Как подчеркнули в прокуратуре, при определении вида наказания учли повышенную общественную опасность содеянного, проявленную жестокость, тяжесть наступивших последствий и данные о личности преступника, в прошлом судимого за умышленное убийство.

На приговор суда обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили об изменении приговора и назначении наказания в виде лишения свободы на минимальный срок, но приговор суда был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.