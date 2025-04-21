В Таиланде введены новые правила для въезжающих

В аэропортах Таиланда устанавливают терминалы для заполнения цифровых карт прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). О нововведениях для туристов рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, проинформировала БЕЛТА.

Уже 1 мая такие документы станут обязательными для въезда всех иностранцев в королевство. В идеале туристы должны заполнять их заранее в течение 72 часов до прибытия, но на первых порах гостям разрешат оформлять необходимый пропуск на месте. Те, кто не хочет тратить время в аэропорту Таиланда, могут попробовать ввести все необходимые данные заранее на сайте tdac.immigration.go.th.

В данный момент белорусские туристы летают в Таиланд со стыковкой через Стамбул, а также из Москвы на Пхукет и в Бангкок.