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В Толочине построили многоквартирный дом для молодых специалистов
Автор:Марина Романовская
От развития регионов зависит развитие всего государства. Поэтому пристальное внимание строительству жилья и инфраструктуры. Сегодня в Толочине открылись сразу нескольких важных объектов.
Строительство жилья и усовершенствование инфраструктуры. Чем еще белорусские райцентры привлекают перспективных специалистов? Ответы в репортаже из Витебской области.
Преференции для молодых специалистов
В Толочинский район в среднем ежегодно прибывают около 90 молодых специалистов. Это представители сферы АПК, педагоги, медики. Многие родом отсюда. Начинать профессиональный путь именно на малой родине - их осознанное желание.
Вероника Малашкевич не променяла родной Толочин на жизнь в большом городе. Сейчас она в команде медиков ЦРБ. Коллектив принял тепло. Коллеги уважают молодого специалиста. За профессионализм ценят врача общей практики и пациенты.
Вероника Малашкевич, врач общей практики Толочинской ЦРБ:
"Взяла целевое направление. Не пожалела об этом ни капли. Пришла, рабочий коллектив хороший. Возможностей много, карьерный рост может быть".
Толочинская ЦРБ обновляется. В 2024 году сделали ремонт поликлиники, эндоскопического отделения. Полностью лоск навели в терапевтическом - с местами для пациентов неврологического профиля. Заметно преобразились палаты, столовая, помещения для медицинских манипуляций. Среди подарков в новом году - современное оборудование для офтальмологического кабинета.
Алексей Вишневский, главврач Толочинской ЦРБ:
"Созданы комфортные условия как для пациентов, так и для наших сотрудников для качественного оказания медицинской помощи. Улучшена доступность неврологической помощи".
Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
"Ведется постоянная работа над тем, чтобы жители небольших населенных пунктов имели доступ к качественным медицинским услугам. Чтобы люди могли жить по комфорту, по доступности к социальным услугам ничем не хуже, чем в больших городах".
Открытие многоквартирного дома
В новом году в Толочинский район придут работать еще 5 молодых врачей. Для них в небольших городах создают необходимые условия для жизни. Вот, к примеру, в Толочине построили многоквартирный дом. Сегодня торжественное вручение ключей. По соседству с молодыми специалистами будут жить правоохранители, а также многодетные семьи. Государство заботится о каждом.
Екатерина Синякова, жительница г. Толочин, многодетная мама:
"У нас сюрприз начался еще с того, когда мы узнали, что у нас будет двойня. Мы были немножко шокированы. Главное теперь, что у нас будет свое жилье. Район спокойный, тихий. Здесь недалеко наша бабушка живет".
Юрий Борисов, начальник отдела внутренних дел Толочинского райисполкома:
"В настоящее время в отделе внутренних дел служит 70 % молодых сотрудников. Наличие для них жилья - это подспорье, чтобы они здесь трудились, остались их семьи и развивались их дети".
Строительство жилья, в том числе и арендного, важнейшая задача для городов, где проживают до 20 тыс. человек. Акцент и на создание соответствующей инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник, чтобы жизнь была максимально комфортной.
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