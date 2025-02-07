В Витебске наградили спасателей, которые принимали участие в ликвидации пожара в торговом центре

На севере страны чествовали спасателей, которые отличились при тушении пожара в торговом центре Витебска.

Чрезвычайная ситуация произошла 13 декабря. Жертв удалось избежать, спасены десять человек. Пожар стал одним из крупнейших за последнее время.

В ликвидации задействовали два десятка единиц техники и почти сотню спасателей. 34 из них сегодня награждены нагрудными знаками и грамотами МЧС. Еще 17 спасателей за образцовое выполнение служебных обязанностей награждены медалью "За безупречную службу" третьей степени.