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В Витебске открылся обновленный лечебный корпус областной инфекционной клинической больницы
Медицина в регионах выходит на новый уровень оказания помощи пациентам. В Витебске 17 июня открыли обновленный лечебный корпус областной инфекционной клинической больницы.
Модернизация велась поэтапно. В отделениях предусмотрено все необходимое для максимально эффективной диагностики и лечения инфекционных заболеваний: эндоскопический, МРТ- и УЗИ-кабинеты, комфортные палаты и специальные боксы, а также современная лаборатория.
Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы:
"Закуплен новый анализатор, который позволяет ускорить проведение бактериологических исследований. За два дня мы можем получить результат и узнать, какая инфекция у пациента, ее чувствительность к антибактериальной терапии, что очень важно для лечения. К нам госпитализируют наиболее тяжелых пациентов со всей Витебской области. Кроме того, наши специалисты оказывают консультативную помощь по линии санавиации и телемедицины".
"В Витебской области, как и по всей стране, ведется модернизация медицинских объектов. Устанавливается большое количество тяжелого оборудования, включая аппараты КТ и МРТ, а также новые ангиографические комплексы. Пациентов в тяжелом состоянии доставляют в межрайонные центры, областные учреждения здравоохранения. Максимально приближается оказание медицинской помощи сельскому населению", - рассказал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.
Обновление областной инфекционной больницы - не единственный крупный проект в системе здравоохранения северного региона. В настоящее время продолжается возведение хирургического корпуса областной клинической больницы, а также завершается и строительство современной поликлиники в густонаселенном микрорайоне Полоцка.