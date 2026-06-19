В Витебске открылся обновленный лечебный корпус областной инфекционной клинической больницы

Медицина в регионах выходит на новый уровень оказания помощи пациентам. В Витебске 17 июня открыли обновленный лечебный корпус областной инфекционной клинической больницы.

Модернизация велась поэтапно. В отделениях предусмотрено все необходимое для максимально эффективной диагностики и лечения инфекционных заболеваний: эндоскопический, МРТ- и УЗИ-кабинеты, комфортные палаты и специальные боксы, а также современная лаборатория.

медицинские работники news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24a38b-d33b-47ae-89b7-21b640dee969/conversions/1144ab06-5c3e-443d-957b-378cf8a894d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24a38b-d33b-47ae-89b7-21b640dee969/conversions/1144ab06-5c3e-443d-957b-378cf8a894d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24a38b-d33b-47ae-89b7-21b640dee969/conversions/1144ab06-5c3e-443d-957b-378cf8a894d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd24a38b-d33b-47ae-89b7-21b640dee969/conversions/1144ab06-5c3e-443d-957b-378cf8a894d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Ковалева, главврач Витебской областной клинической инфекционной больницы:

"Закуплен новый анализатор, который позволяет ускорить проведение бактериологических исследований. За два дня мы можем получить результат и узнать, какая инфекция у пациента, ее чувствительность к антибактериальной терапии, что очень важно для лечения. К нам госпитализируют наиболее тяжелых пациентов со всей Витебской области. Кроме того, наши специалисты оказывают консультативную помощь по линии санавиации и телемедицины".

"В Витебской области, как и по всей стране, ведется модернизация медицинских объектов. Устанавливается большое количество тяжелого оборудования, включая аппараты КТ и МРТ, а также новые ангиографические комплексы. Пациентов в тяжелом состоянии доставляют в межрайонные центры, областные учреждения здравоохранения. Максимально приближается оказание медицинской помощи сельскому населению", - рассказал начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.