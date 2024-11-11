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В Витебске во время несения службы погибли два сотрудника милиции

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В Витебске 9 января около 17 часов при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Разбирательство находится на личном контроле министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Руководство и личный состав МВД глубоко скорбят по поводу трагической гибели коллег, выражают искренние соболезнования их родным и близким.

МВДИван Кубраков

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