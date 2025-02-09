В возрасте 75 лет не стало композитора Игоря Кадомцева

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Композитор, дирижер и создатель музыки для детских опер Игорь Михайлович Кадомцев ушел из жизни на 76-м году. Такую информацию сообщили на странице Государственного музыкально-педагогического института имени М.М.Ипполитова-Иванова во "ВКонтакте", пишет ТАСС.

"8 февраля 2025 года после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни Игорь Михайлович Кадомцев (1949-2025) - дирижер, композитор, специалист в области инструментовки и аранжировки, доцент кафедры "Музыковедение и композиция", - говорится в сообщении.