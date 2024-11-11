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В январе 2025 года белорусско-китайским дипломатическим отношениям исполнится 33 года

Беларусь ориентируется на Восток в поддержку стратегического сотрудничества. Минская область развивает торгово-экономические и гуманитарные отношения с регионами Китая.

По итогам 2024 года двусторонний товарооборот будет на уровне 2,5 млрд долларов. Сферы интересов - мясомолочная продукция, машиностроение, а также медицинское оборудование.

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Особый статус партнерства подтвердила и престижная международная награда, которую получила Минская область на форуме городов-побратимов. Он прошел в китайском Куньмине. Мероприятие собрало более 700 представителей местных властей из 11 стран.

Денис Курленко, зампредседателя Миноблисполкома:

"Мы получили данную высокую награду за наше сотрудничество в первую очередь с провинциями Гуандун и Чунцинь. С этими провинциями мы взаимодействуем около 10 лет. Несколько раз представители Слуцкого сыродельного комбината, Минского молочного завода № 1 посещали провинции, провели переговоры. Есть контракты на поставку нашей продукции. Кроме того, Слуцкий мясокомбинат активно работает на китайском рынке".

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В январе исполнится 33 года белорусско-китайским дипломатическим отношениям.

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