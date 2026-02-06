Вадим Денисенко: Есть коллектив, способный выполнить любую задачу, поставленную Главнокомандующим

Не важно, кто руководитель, есть коллектив, который способен выполнить любую задачу, поставленную Главнокомандующим. Таким мнением поделился экс-командующий силами специальных операций Вадим Денисенко на торжественной церемонии прощания с боевым знаменем.

Служба длиной в 41 год, в том числе более 12 лет во главе элитного рода войск, была отмечена высшей наградой. Вадим Денисенко первый в истории суверенной Беларуси полный кавалер ордена "За службу Родине". Ритуал прощания со знаменем - высший воинский обряд. В этот момент уходящий командир выражаете благодарность подчиненным и подчеркивает главное: служба Родине не прерывается. Знамя остается в строю, а значит, в строю остаются и традиции элитных войск.

Вадим Денисенко, командующий ССО ВС Беларуси (2014-2026 гг.):

"Коллектив - это люди, заряженные и подготовленные. Это обеспечит выполнение тех задач, которые стоят перед родом войск. И то, что на сегодняшний день есть преемственность сил специальных военных операций, - это позволит двигаться дальше. Чем этот род войск отличается от остальных? Людьми! Это люди, которые преданы делу, люди, которые любят Родину. Они настоящие патриоты, и это неоднократно доказывало время. И самое главное - люди, которые хотят совершенствоваться, двигаться вперед".