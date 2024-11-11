Вальс и хороводы - в усадьбе Немцевичей устроили рождественский бал в рамках акции "От всей души"

Рождественский бал для пожилых людей из Брестского района и города над Бугом устроили 8 января в усадьбе Немцевичей.

Открыл программу праздничного вечера белый танец. Дамы и их кавалеры кружились под романс "В лунном сиянии". Еще были вальс, полька и хороводы.

Своими впечатлениями поделились участники бала - Владимир Тарасюк и Людмила Винокурова:

"Тепло на душе от того, что о нас кто-то заботится, помнит и думает. Каждый квартал здесь проходят балы - и весенний, и осенний, и зимний. Поэтому мы с удовольствием пришли, чтобы побывать в этой чудесной, сказочной атмосфере".

"Все благодарны, все с радостью восприняли эту акцию и хотят, чтобы она продолжалась", - отметил председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Брестского облисполкома Геннадий Скробот.