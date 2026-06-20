"Великое наследие - общее будущее" - международный форум Союзного государства стартовал в Бресте

В Брестской крепости масштабно стартовали мероприятия ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 20 июня начал работу II международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной и будет длиться 3 дня.

В Беларусь прибывают делегации из стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки. В Музее обороны Брестской крепости прошло заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, состоялась презентация книги из библиотеки Союзного государства "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна Победа!". Символизм мероприятий имеет одну важнейшую цель - сберечь историческую правду и бережно передать ее молодым патриотам, которые воспитаны на примерах мужества и несгибаемой воли наших предков.

Священная земля Брестской крепости. Именно она первой приняла удары гитлеровских войск. 20 июня в легендарной цитадели собрались потомки победителей. Они здесь, чтобы сказать решительное нет любым попыткам переписать историю.

Данила Полянский, председатель комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании по патриотическому воспитанию и культурному наследию news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d37efa0-073a-46fa-9504-17d879d25d6d/conversions/979e2a77-3951-4308-88f9-dd02fc45fb14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d37efa0-073a-46fa-9504-17d879d25d6d/conversions/979e2a77-3951-4308-88f9-dd02fc45fb14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d37efa0-073a-46fa-9504-17d879d25d6d/conversions/979e2a77-3951-4308-88f9-dd02fc45fb14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d37efa0-073a-46fa-9504-17d879d25d6d/conversions/979e2a77-3951-4308-88f9-dd02fc45fb14-xl-___webp_1920.webp 1920w

Данила Полянский, председатель комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании по патриотическому воспитанию и культурному наследию:

"Таких мероприятий не может быть много. И глава нашего государства это подчеркивал. И сегодняшний форум - свидетельство тому, что каждый год мы должны вспоминать, чтить нашу историю, потому что, как я, молодой человек, представляю, если мы ее забудем, то может произойти то, что происходит на границе с нашими соседями. У нас запускается такой медиапроект. В прошлом году пробовали реализовывать. Ребята на памятных местах и захоронениях проводили трудовые акции в России и в Беларуси и передавали привет из этих мест. Такая была запущена эстафета. Это показывает различные места нашей общей истории".

Мы - белорусы и россияне - братские народы. Мы не просто храним общее историческое достояние, еще и выступаем единым фронтом против фальсификации нашей истории. Об этом говорили и на заседании Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

Сергей Клишевич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bc1cc5a-7cb5-4cea-850e-0b2e2e11fc3f/conversions/2bd9524f-1bab-436f-b4f8-12c4cfc5b037-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bc1cc5a-7cb5-4cea-850e-0b2e2e11fc3f/conversions/2bd9524f-1bab-436f-b4f8-12c4cfc5b037-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bc1cc5a-7cb5-4cea-850e-0b2e2e11fc3f/conversions/2bd9524f-1bab-436f-b4f8-12c4cfc5b037-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bc1cc5a-7cb5-4cea-850e-0b2e2e11fc3f/conversions/2bd9524f-1bab-436f-b4f8-12c4cfc5b037-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Клишевич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму:

"Мы видим, что происходит вокруг, как нас пытаются втянуть в войну. И то, что мы собрались именно здесь сегодня, с молодежью Союзного государства, это ответ всем тем, кто пытается нами таким образом манипулировать. Этого не будет, потому что мы действительно народ-победитель. За нами справедливость. За нами будущее".

О том, как важно помнить и ценить подвиг предков, рассказано в книге из библиотеки Союзного государства "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна Победа!". Книгу презентовали в Музее обороны Брестской крепости.

Леонид Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна Победа!" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae5332c2-8f93-4dd1-b844-09fc656847b0/conversions/5afd2565-0cf3-4d67-a458-00700a1bc67b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae5332c2-8f93-4dd1-b844-09fc656847b0/conversions/5afd2565-0cf3-4d67-a458-00700a1bc67b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae5332c2-8f93-4dd1-b844-09fc656847b0/conversions/5afd2565-0cf3-4d67-a458-00700a1bc67b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae5332c2-8f93-4dd1-b844-09fc656847b0/conversions/5afd2565-0cf3-4d67-a458-00700a1bc67b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонид Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна Победа!":

"Крепость как выдающийся пример стойкости, героизма, можно сказать, сбил немцев с толку: как так можно воевать? Неслучайно же Гитлер выбрал именно эту крепость, когда привозил сюда союзника Муссолини в августе. С одной стороны, пытался доказать мощность вермахта. А с другой стороны, показать то, с каким уровнем сопротивления они столкнулись".

Ирина Григорович, автор книги "Дорога к маю 1945 года. Нам нужна одна Победа!":

"Эта книга очень преданно и очень эмоционально собрана для того, чтобы мы с вами, обратившись к ней, вспомнили о том, что такое добро и зло. Ведь удивительно то, что на площадях разных городов, разных стран люди, не зная языка друг друга, обнимали друг друга, плакали, радовались. Радовались тому единению, которое как раз и вносило это понимание добра и зла".