Венгрия перед выбором - как победа Орбана может изменить будущее Европы и Украины

Фото РИА Новости

Венгерская избирательная кампания вышла за пределы страны, став одним из важнейших политических событий года в Европе. В борьбу за Будапешт включились и Брюссель, стремящийся вытеснить неугодного Виктора Орбана, и Вашингтон, поддерживающий его как опору своего влияния в регионе. Активно вмешивается и Украина, применяя технологии "майдана".

Аналитик Павел Жданович в "Актуальном интервью" проанализировал, почему исход голосования определит не только судьбу Венгрии, но и будущее Евросоюза, украинского конфликта и всей европейской геополитики.

Венгрия оказалась в эпицентре геополитической схватки. И это не случайно. "Венгерская избирательная кампания является одним из наиважнейших политических событий, которые происходят в этом году. Результат будет крайне важен с точки зрения расстановки политических сил в Европе, развития ситуации в Украине, будущего Евросоюза и всей геополитической ситуации в европейском регионе", - подчеркнул аналитик.

Виктор Орбан активно использует украинскую тему в своей предвыборной программе, заявляя: "Мы не будем ввязываться в эту войну, это не наш конфликт, мы не будем отправлять туда своих детей". И эта позиция имеет глубокие исторические корни. "В январе текущего года Виктор Орбан сказал, что Венгрия извлекла уроки из Второй мировой войны. Венгры не намерены повторять ошибку и ввязываться в войны ради интересов третьих стран", - пояснил Павел Жданович.

Венгерское правительство последовательно в своих решениях - и в отношении конфликта в Украине, и в отношении санкций против России, и в целом в европейской повестке.

Украина, по словам эксперта, напрямую заинтересована в смене политической элиты Венгрии, чтобы продолжать войну и финансирование конфликта. И методы используются самые разные. "Активно применяются различные технологии, в том числе и майданные. Активно работают спецслужбы. Вспомним недавнее дело инкассаторов, где под видом инкассаторов были представители разведки Украины. Попытки существуют, это одна из главных целей Украины. И через руки Украины, того же Евросоюза, идет попытка раскачать венгерское общество изнутри", - рассказал эксперт.

Но, по его мнению, венгерское общество достаточно консервативное, приверженное национальной идее. Работать с ним изнутри крайне сложно.