Веротерпимость и уважение: как межконфессиональные семьи встречают Пасху

Веротерпимость, понимание и уважение друг к другу особенно крепко куются в межконфессиональных семьях. Там Христос рождается и воскресает дважды. Христианские традиции детально познаются с двух сторон: католической и православной. Маленькие белорусы впитывают и чутко объединяют оба течения.

Егору нет еще и двух лет, но в многодетной семье Андреевых именно он - босс-контролер пасхальной выпечки. Предпочитает цукаты (немудрено, они же красочнее изюма). Если с начинками и формой экспериментируют, то тесто из года в год - по рецепту "от прабабушки".

Намоленные реликвии из поколения в поколение

Формула праздничного угощения из прошлого - единая для двух Пасх. В корзинке меняются только тканые вручную рушники - намоленная семейная реликвия. Одни их чтут как символ жизни.

Елена Андреева, многодетная мама

Елена Андреева, многодетная мама:

"Когда началась война и немцы пришли в деревню Медведичи, они начали искать евреев. Прабабушка быстренько, чтобы немцы не узнали, что они прячутся, что они к ним пришли, быстро в этот рушник закрутила какие-то лепешки, которые у них были, замотала и сказала: "Уходите только отсюда скорее". И немцы словили их на окраине деревни с этим рушником, выставили в деревне всех людей и начали спрашивать, чей рушник, но бабушку никто не выдал. И так этот рушник вернулся в нашу семью".

Католики присоединяются к православной Пасхе

И будто "по классике" в этой семье - сочетаться браком с представителем другой конфессии. Еще прадедушка Елены, который исповедовал православие, выбрал в жены католичку; мама была против и даже отказалась общаться с сыном. Любовь оказалась превыше принципов. И уже в четвертом поколении - без предубеждений - здесь католическая и православная вера сплетаются в счастливую многодетную семью.

Андрей Андреев, офицер милиции:

"Единственное, надо было научиться правильно креститься, потому что католики крестятся ладонью, все пять пальцев, а православные - тремя пальцами. Смотрел, как остальные делают, когда с супругой ходили в церковь. В первую очередь мы закладываем, конечно, храбрость, смелость, умение принимать решения. Старшая девочка Саша уже сама ответственная и храбрая, потому что у нее два младших брата".

Воспитание детей без отступления от заповедей

пасхальные свечи

Безусловное уважение друг к другу воспитать в подростках - задачу не из простых взял на себя коллега Андрея по службе, только уже из Молодечно. Сергей Аминов - руководитель по военно-патриотическому воспитанию в местной гимназии и в статусе лучшего участкового Минской области. Звание из 2018-го, но бывших не бывает. Воспитывал уважение к закону у жителей района 25 лет.

В пятничный вечер дочка Даша освоила один из навыков, который точно пригодится в жизни, - красить яйца в луковой шелухе.

дочка Даша

Православные и католики за семейным столом

Кухня богата на разнообразие пасхальных традиций. Родители - папа-католик, мама-православная - привнесли их из детства. Несмотря на атеистические времена, чувство общности сформировалось у Сергея в Докшицком районе.

Сергей Аминов, руководитель по военно-историческому воспитанию гимназии № 6 Молодечно:

"К бабушкам и дедушкам приезжала молодежь моего возраста. Мы собирались ватагой, 7–8 человек, и давай заходить - была традиция заходить в каждую хату, каждый дом. И всем говорим: „Христос воскрес!“, и тогда тебе обязательно хозяева дома должны дать яичко".

Аминовы познают Беларусь и с религиозной призмы. И впечатления куда сильнее фактов из учебника истории.

Ирина Аминова, супруга Сергея:

"Старые храмы впечатляют. Мы в прошлом году были в Гродно, ходили в Борисоглебскую церковь. Церковь такая - заходишь, и в ней что-то святое есть, прямо холодок по коже пробегает. Потом в Полоцк съездили с Дашей. Намоленные места".