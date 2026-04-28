Сохранение исторической правды - в Казани состоялся концерт-реквием "Каждый третий"
Их судьбы оживают через музыку и хореографию, их имена нельзя забывать, а их подвиг бессмертен. В преддверии 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 28 апреля в Казани прошел концерт-реквием "Каждый третий". Обращение его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что данный концерт-реквием - гимн судьбе непокоренного народа. Он найдет отклик в сердцах, ведь это наша общая история.
Этот уникальный белорусский проект стал манифестом того, что историю нельзя забывать. Его уже видели в Беларуси и Москве, и теперь на очереди большой тур по российским городам. Первая в списке - Казань.
Каждая экскурсия в музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казани начинается с рассказа о Брестской крепости и подвиге уроженца Татарстана, майора Гаврилова. Сразу после нападения немцев на цитадель ему удалось объединить бойцов разных подразделений и держать оборону у Северных ворот. Он возглавил гарнизон Восточного форта и почти месяц удерживал врага, пока после тяжелого ранения не попал в плен. Сегодня имя Петра Гаврилова, Героя Советского Союза, крепко связывает прошлое и настоящее Беларуси и Татарстана.
Александр Александров, заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Казань):
"На протяжении 8 лет проходит большой военно-исторический фестиваль, и 2 года назад мы провели военно-историческую реконструкцию на родине майора Гаврилова. Успели приехать в Брест, поучаствовали в реконструкции там. Получился пробег военно-исторических клубов из нашего города, посвященный памяти и связи Татарстана и Беларуси".
Сейчас в нашей истории появилось еще одно связующее звено. Прямо из Брестской крепости в Казань привезли настоящую реликвию - красный кирпич, который видел ожесточенные бои в Восточном форте цитадели.
Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан:
"Это уникальный проект, он говорит о том, что работа, которая была проведена уже после Победы, сегодня отражена в этом наименовании. Уже не каждый четвертый погиб, а каждый третий. Вклад белорусского народа в Победу очень большой. Сегодня об этом нужно говорить".
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"После концерта "Каждый третий" молодые люди действительно выходят с другим взглядом. Они проникаются, впитывают в себя всю ту трагедию, эмоции, что хотели передать авторы и актеры. Они относятся уже к тем событиям иначе. Они никогда не позволят фальсификаторам даже предоставить попытку, вложить в их сердца, души и умы другую историческую правду".
Концерт-реквием "Каждый третий" - это уникальный проект, который, как отмечают и организаторы, и сами участники, никого не оставляет равнодушным. Здесь каждый эпизод на сцене - личная боль и трагедия каждого белоруса.
Под немецкой оккупацией Беларусь была более 3 лет - с 1941-го по 1944-й. Для уничтожения населения по всей стране нацисты организовывали тюрьмы, концлагеря и гетто. Было уничтожено более 200 городов и почти 13 тыс. деревень. Беларусь потеряла каждого третьего. Концерт-реквием - это дань памяти каждому из них.
Анна Селук, генеральный продюсер и автор сценария концерта-реквиема "Каждый третий":
"В проекте используется только реальная хроника, архивные фото и документы, статистические сведения. Это то, что нельзя подделать и чему нельзя не поверить".
Проект "Каждый третий" поражает своим масштабом. За время концерта на сцену выходят более 100 артистов разного возраста - от 6 до 70 лет. Звучат как известные всем советские произведения, так и совершенно новые песни. Именно в Казани состоялась премьера одной из них.
Сегодня жители Казани смогли еще глубже погрузиться во времена Великой Отечественной войны. Через архивные фотоснимки выставки "Судьбы, сложенные в треугольник" они узнали истории обычных людей, которые получали эти долгожданные треугольнички с фронта, и даже сами могли написать и бережно сложить такое письмо. Также была возможность не только увидеть, но в прямом смысле прочувствовать вкус войны.