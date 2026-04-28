Сохранение исторической правды - в Казани состоялся концерт-реквием "Каждый третий"

Их судьбы оживают через музыку и хореографию, их имена нельзя забывать, а их подвиг бессмертен. В преддверии 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 28 апреля в Казани прошел концерт-реквием "Каждый третий". Обращение его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что данный концерт-реквием - гимн судьбе непокоренного народа. Он найдет отклик в сердцах, ведь это наша общая история.

Этот уникальный белорусский проект стал манифестом того, что историю нельзя забывать. Его уже видели в Беларуси и Москве, и теперь на очереди большой тур по российским городам. Первая в списке - Казань.

Каждая экскурсия в музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казани начинается с рассказа о Брестской крепости и подвиге уроженца Татарстана, майора Гаврилова. Сразу после нападения немцев на цитадель ему удалось объединить бойцов разных подразделений и держать оборону у Северных ворот. Он возглавил гарнизон Восточного форта и почти месяц удерживал врага, пока после тяжелого ранения не попал в плен. Сегодня имя Петра Гаврилова, Героя Советского Союза, крепко связывает прошлое и настоящее Беларуси и Татарстана.

Александр Александров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018287ec-cb7c-4564-b7d7-cb4ffe232c73/conversions/0af255f2-bbbc-4a69-9324-d41ab219bffe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018287ec-cb7c-4564-b7d7-cb4ffe232c73/conversions/0af255f2-bbbc-4a69-9324-d41ab219bffe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018287ec-cb7c-4564-b7d7-cb4ffe232c73/conversions/0af255f2-bbbc-4a69-9324-d41ab219bffe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/018287ec-cb7c-4564-b7d7-cb4ffe232c73/conversions/0af255f2-bbbc-4a69-9324-d41ab219bffe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Александров, заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Казань):

"На протяжении 8 лет проходит большой военно-исторический фестиваль, и 2 года назад мы провели военно-историческую реконструкцию на родине майора Гаврилова. Успели приехать в Брест, поучаствовали в реконструкции там. Получился пробег военно-исторических клубов из нашего города, посвященный памяти и связи Татарстана и Беларуси".

Сейчас в нашей истории появилось еще одно связующее звено. Прямо из Брестской крепости в Казань привезли настоящую реликвию - красный кирпич, который видел ожесточенные бои в Восточном форте цитадели.

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан:

"Это уникальный проект, он говорит о том, что работа, которая была проведена уже после Победы, сегодня отражена в этом наименовании. Уже не каждый четвертый погиб, а каждый третий. Вклад белорусского народа в Победу очень большой. Сегодня об этом нужно говорить".

Владимир Перцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/700c157d-bf76-4738-aa72-cd07e214eea8/conversions/4c68cac8-16c6-430f-a799-dbdbab933b3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/700c157d-bf76-4738-aa72-cd07e214eea8/conversions/4c68cac8-16c6-430f-a799-dbdbab933b3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/700c157d-bf76-4738-aa72-cd07e214eea8/conversions/4c68cac8-16c6-430f-a799-dbdbab933b3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/700c157d-bf76-4738-aa72-cd07e214eea8/conversions/4c68cac8-16c6-430f-a799-dbdbab933b3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"После концерта "Каждый третий" молодые люди действительно выходят с другим взглядом. Они проникаются, впитывают в себя всю ту трагедию, эмоции, что хотели передать авторы и актеры. Они относятся уже к тем событиям иначе. Они никогда не позволят фальсификаторам даже предоставить попытку, вложить в их сердца, души и умы другую историческую правду".

Концерт-реквием "Каждый третий" - это уникальный проект, который, как отмечают и организаторы, и сами участники, никого не оставляет равнодушным. Здесь каждый эпизод на сцене - личная боль и трагедия каждого белоруса.

Под немецкой оккупацией Беларусь была более 3 лет - с 1941-го по 1944-й. Для уничтожения населения по всей стране нацисты организовывали тюрьмы, концлагеря и гетто. Было уничтожено более 200 городов и почти 13 тыс. деревень. Беларусь потеряла каждого третьего. Концерт-реквием - это дань памяти каждому из них.

Анна Селук, генеральный продюсер и автор сценария концерта-реквиема "Каждый третий":

"В проекте используется только реальная хроника, архивные фото и документы, статистические сведения. Это то, что нельзя подделать и чему нельзя не поверить".

Проект "Каждый третий" поражает своим масштабом. За время концерта на сцену выходят более 100 артистов разного возраста - от 6 до 70 лет. Звучат как известные всем советские произведения, так и совершенно новые песни. Именно в Казани состоялась премьера одной из них.