Весна 2026: почему даже неаллергики сейчас задыхаются и плачут от аллергии?

В этом году весна в Минске началась особенно агрессивно. После довольно холодной зимы март выдался неожиданно теплым. Такая резкая смена температуры спровоцировала очень бурное и раннее цветение деревьев - в первую очередь ольхи и лещины. Именно поэтому в этом сезоне аллергия накрыла даже тех людей, которые раньше никогда не сталкивались с подобными симптомами.

Многие жалуются на сильный насморк, неконтролируемое чихание, слезотечение, зуд в глазах и даже затрудненное дыхание. Концентрация пыльцы в воздухе сейчас очень высокая, особенно в ветреные дни и в утренние часы возле водоемов.

Как уменьшить контакт с аллергенами? Простые, но действенные рекомендации:

Держите окна и форточки закрытыми, особенно в утренние и ветреные часы;

Придя домой с улицы, сразу принимайте душ и переодевайтесь;

По возможности поручите выгул домашних животных другим членам семьи.

Эти меры позволяют существенно снизить нагрузку на организм.

Важное предупреждение: не стоит заниматься самолечением. Аллергию очень легко спутать с обычной ОРВИ или другой вирусной инфекцией. Прием неподходящих препаратов (например, антигистаминных при кашле) может только ухудшить состояние, особенно если у человека есть склонность к астме. Гормональные капли в глаза тоже лучше не назначать себе самостоятельно.

По словам аллерголога-иммунолога 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района г. Минска Елены Чалей, в 2026 году аллергикам предстоит непростой сезон. Сейчас цветут деревья. Дальше их сменят злаки, которые будут цвести с конца мая по середину июля. С середины июля начнутся сложноцветные (подсолнечник, лебеда), а самый агрессивный аллерген - полынь - может сохраняться до середины октября при благоприятной погоде.

Если симптомы сильно выражены, не тяните с обращением к врачу. Лучше начать с терапевта, а затем при необходимости пройти обследование у аллерголога-иммунолога.