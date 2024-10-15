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Вьетнам и Кыргызстан - где пользуются спросом белорусские лекарства за рубежом
Гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Александр Жадан в "Актуальном интервью" поделился информацией о том, какая география поставок у предприятия и планируется ли расширять список имеющихся стран. Как продвигается сотрудничество с африканским континентом.
Если говорить о предприятии, то порядка 40 % от объема производства занимает экспорт. География поставок - это более 20 стран мира. Основными экспортными рынками являются Российская Федерация, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Также ведутся совместные проекты с фармкомпаниями других стран - это Азербайджан, Иран, Узбекистан и Российская Федерация. С иранскими компаниями идет активная работа по части локализации их лекарственных препаратов на белорусской производственной площадке.
"Пока на этапе обсуждения находятся совместные проекты по организации производства белорусской продукции в Азербайджане. Мы заинтересованы в расширении географии экспорта и увеличении его объемов. Нами был реализован проект с российскими компаниями. Например, в 2020 году был организован розлив вакцин против коронавируса. Начиная с 2021 года, появился новый проект с российскими партнерами по производству полного цикла вакцины от коронавируса", - заявил Александр Жадан.
Эксперт обратил внимание и на то, что на "Белмедпрепаратах" принимали делегации достаточно высокого уровня и с некоторых африканских стран. В настоящее время прорабатывается возможность организации поставок белорусских лекарств в страны Африки.
По словам гендиректора, Африка - один из самых динамично развивающихся рынков на сегодняшний день. И там, как нигде больше, востребованы качественные и доступные по цене лекарственные средства белорусского производства.
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