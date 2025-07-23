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Видеоролик о белорусской журналистке Виктории Сенкевич победил на международном конкурсе
Автор:Редакция news.by
Видеоролик Белтелерадиокомпании победил в престижном Международном конкурсе BRJN "Мой Марафон". Работа "Дистанция жизни" посвящена судьбе ведущей "Первого информационного", известного белорусского журналиста Виктории Сенкевич.
Видеоклип рассказывает о судьбе человека и журналиста, силе воли и характера, настоящем призвании и признании в профессии, а также о преодолении ограничений по здоровью через занятие спортом - бегом и плаванием.
Всего в шорт-лист международного конкурса попало около 400 работ из более чем 40 стран мира. Победителями стали 10 лент из Беларуси, Китая, России, Эфиопии и Гамбии.
Поздравляем с наградой!