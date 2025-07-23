Видеоролик о белорусской журналистке Виктории Сенкевич победил на международном конкурсе

Видеоролик Белтелерадиокомпании победил в престижном Международном конкурсе BRJN "Мой Марафон". Работа "Дистанция жизни" посвящена судьбе ведущей "Первого информационного", известного белорусского журналиста Виктории Сенкевич.



Видеоклип рассказывает о судьбе человека и журналиста, силе воли и характера, настоящем призвании и признании в профессии, а также о преодолении ограничений по здоровью через занятие спортом - бегом и плаванием.

