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Витебску - 1052: в городе чествуют лауреатов премии "Витебчанин года"
Праздничные поздравления 27 июня принимает Витебск. Одному из самых древних городов страны исполнилось 1052 года.
Торжества начались с чествования тех, кто пишет историю современного областного центра. Среди обладателей почетного звания "Витебчанин года" - люди самых разных профессий: педагог, хореограф, инженер. Каждый лауреат премии своими трудовыми достижениями прославляет родной город.
"Очень значимо и неожиданно. Я очень рад получить эту награду. Я считаю, эта награда не только моя, но и всего нашего большого коллектива. Без каждого человека в этой большой команде не получился бы такой успех", - поделился радостью инженер-конструктор предприятия "Витстройтехмаш" Вячеслав Минаев.
Исторические реконструкции, театрализованные представления, выставки под открытым небом - праздничные гулянья проходят по всему городу.
Отмечать день рождения Витебск продолжит и 28 июня.