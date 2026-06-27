Витебску - 1052: в городе чествуют лауреатов премии "Витебчанин года"

Торжества начались с чествования тех, кто пишет историю современного областного центра. Среди обладателей почетного звания "Витебчанин года" - люди самых разных профессий: педагог, хореограф, инженер. Каждый лауреат премии своими трудовыми достижениями прославляет родной город.

"Очень значимо и неожиданно. Я очень рад получить эту награду. Я считаю, эта награда не только моя, но и всего нашего большого коллектива. Без каждого человека в этой большой команде не получился бы такой успех", - поделился радостью инженер-конструктор предприятия "Витстройтехмаш" Вячеслав Минаев.