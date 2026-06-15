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Владимир Перцов представил коллективу "Беларусь сегодня" нового руководителя

15 июня 2026 года первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов представил коллективу издательского дома "Беларусь сегодня" нового руководителя - Ольгу Ануфриеву.

Ранее Ольга Александровна занимала пост директора главного редактора издательского дома "Звязда", до этого была главным редактором газеты "Рэспублiка".

Акценты сделаны на всесторонней работе и контрпропаганде, информировании не только посредством печатных и сетевых изданий, ТВ и радиостанций, но и непосредственно общении с людьми в аудиториях, с читателями, подписчиками и слушателями.

Фото: БЕЛТА

Разделы:

Общество

Теги:

БеларусьВладимир ПерцовпредставлениеСМИ