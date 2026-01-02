Вмешательство США во внутренние дела Ирана равносильно дестабилизации всего Ближнего Востока и приведет к сокрушению всех интересов Вашингтона в регионе. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ответ на пост президента США. Напомним, в нем Трамп назвал участников выступлений мирными протестующими и сообщил, что США готовы оказать им помощь, если их будут убивать.

Ранее на юго-западе Ирана 2 человека погибли в результате стычек с полицией, было ранено несколько правоохранителей. Радикалы кидали камни в сторону административных зданий и банков, у некоторых было оружие. Напомним, беспорядки начались из-за падения курса реала. Недовольные прошли по центру Тегерана, группа неизвестных напала на здание администрации города Феса на юге страны. А в Хамадане сожгли Коран вместе с другими религиозными книгами и была атакована мечеть. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.