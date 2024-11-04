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Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
Голоса "Нашего поколения" слышны не только на сцене
15 ноября участников Международного телевизионного конкурса пригласили на диалоги в Казанский Кремль. Утром там прошла конференция Международной ассоциации детских организаций. Как дальше совместно развивать культуру и искусство? В каких проектах будет полезно участвовать самым юным артистам стран БРИКС? Инициирует и белорусская делегация.
Стасья Корсак, представительница Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение": "Сейчас на этом конкурсе есть очень много участников почти со всех континентов. И мне действительно интересно узнать их культуру. Если бы существовал такой лагерь, где мы могли общаться, рассказывать про свою культуру, это было бы реально классно. Тогда бы я тоже смогла рассказать Африке про Беларусь."
Марат Закиров, зампредседателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых": "В Год председательства России в БРИКС не просто так проводим это в Казани. Совсем недавно, буквально месяц назад, прошло главное событие в международной политике для нашей страны. Встреча руководителей стран под эгидой БРИКС. Я хочу отметить, что после этого состоялась встреча молодежи под эгидой БРИКС. Она тоже была очень представительной. И мы дополняем эту картину, но и не завершаем эту работу. Очень важно, что проекты происходят здесь и сейчас. И большой совместный проект "Наше поколение". И это станет такой коллаборацией, когда ребята со всего мира смогут поучаствовать в будущем культурного взаимодействия именно для ребят, для детей со всего мира. И, тем не менее, посмотреть, как это работает уже сейчас".
Внимание сайте www.ourgeneration.tv уже идет онлайн-голосование
В эти минуты продолжается репетиция всех конкурсантов. Режиссерская группа работает над раскадровкой номеров. Увидеть их фрагменты вы можете на официальном сайте ourgeneration.tv. Внимание, там уже идет онлайн-голосование! Зарегистрируйтесь, прослушайте песни и выберите 5 фаворитов. Можно поддержать и своих! Белорусское выступление - под 4-м номером. Победителя на конкурсе будет 2. Кого выберет профессиональное жюри и интернет-пользователи? Ваш голос может изменить ход конкурса! Результаты узнаем завтра на "Беларусь 1" в 18:30.
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