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Вместе восстановим зеленое наследие. В Беларуси стартует акция "Дай лесу новае жыццё!"
Восстановить и сохранить зеленое наследие страны. 21 марта в Беларуси стартует акция "Дай лесу новае жыццё!". Кампания, направленная на восстановление лесов, состоится уже во второй раз.
В этом году она пройдет под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции упор будет сделан на восстановлении ветровально-буреломных лесосек. Ожидается, что инициативу поддержат десятки тысяч белорусов.
Виктор Звертовский, замначальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"Все вы знаете, что в прошлом году произошли сложные метеорологические явления. Это июльские ветровалы. Первостепенная задача - провести лесовосстановление. Акция "Дай лесу новае жыццё!" будет проходить по всей республике, но основной фронт работ предстоит выполнить в пострадавших лесхозах Гомельской области. Сейчас уже активно ведется подготовка почвы для будущих лесопосадок".
Чтобы принять участие в акции, необходимо связаться с местным лесхозом или лесничеством. Учреждения отрасли обеспечат волонтеров необходимым инвентарем и посадочными материалами.
Осенью 2024 года старт инициативе дал лично Президент. В первом этапе кампании поучаствовали около 80 тыс. белорусов.