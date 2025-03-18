Вместе восстановим зеленое наследие. В Беларуси стартует акция "Дай лесу новае жыццё!"

Восстановить и сохранить зеленое наследие страны. 21 марта в Беларуси стартует акция "Дай лесу новае жыццё!". Кампания, направленная на восстановление лесов, состоится уже во второй раз.

В этом году она пройдет под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции упор будет сделан на восстановлении ветровально-буреломных лесосек. Ожидается, что инициативу поддержат десятки тысяч белорусов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/202731b7-79bd-44be-abea-59b3affbdb9a/conversions/f6ee9746-0d21-4a36-8d63-f668134d7a68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/202731b7-79bd-44be-abea-59b3affbdb9a/conversions/f6ee9746-0d21-4a36-8d63-f668134d7a68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/202731b7-79bd-44be-abea-59b3affbdb9a/conversions/f6ee9746-0d21-4a36-8d63-f668134d7a68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/202731b7-79bd-44be-abea-59b3affbdb9a/conversions/f6ee9746-0d21-4a36-8d63-f668134d7a68-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Звертовский, замначальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Все вы знаете, что в прошлом году произошли сложные метеорологические явления. Это июльские ветровалы. Первостепенная задача - провести лесовосстановление. Акция "Дай лесу новае жыццё!" будет проходить по всей республике, но основной фронт работ предстоит выполнить в пострадавших лесхозах Гомельской области. Сейчас уже активно ведется подготовка почвы для будущих лесопосадок".

Чтобы принять участие в акции, необходимо связаться с местным лесхозом или лесничеством. Учреждения отрасли обеспечат волонтеров необходимым инвентарем и посадочными материалами.