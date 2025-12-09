Внешнее давление укрепляет взаимодействие Беларуси и России, уверен эксперт Зубец

"Уровень российско-белорусских отношений самый высокий. Наверное, из всех стран у России наилучшие отношения именно с Беларусью. И эти отношения только улучшаются. Это мало назвать стратегическим партнерством. Это очень близкое взаимодействие, глубже, чем любое стратегическое партнерство. Скажем так, единая судьба. Потому что в нынешних условиях сильного внешнего давления на всех, вне зависимости от санкций, вне зависимости от общего экономического положения, ситуация в мире становится все более напряженной. В этих условиях близкие отношения становятся еще более ценными, потому что позволят выживать. А вот в условиях внешнего агрессивного окружения, которое становится еще более агрессивным в связи с экономическими проблемами".