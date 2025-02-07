Во время встречи со школьниками представители БСЖ и правоохранители рассказали о вреде курения

В Солигорске во время встречи представителей БСЖ и правоохранителей со школьниками говорили о вреде курения

Профилактика через диалог. В Солигорске спикеры из различных профильных структур, представительницы Белорусского союза женщин и правоохранители провели встречу для школьников и их родителей, воспитателей и педагогов на тему вреда курения и наркотиков.

Через интерактив, видеоконтент и реальные истории пострадавших рассматривали опасные ситуации, в которые попадают подростки. Особое внимание уделили распространению вейпинга и негативным последствиям после него.

"Женщины со всех структур сегодня объединились на данной площадке, чтобы озвучить самые актуальные проблемы и обсудить те вызовы, с которыми столкнулось наше общество", - отметила зампредседателя Белорусского союза женщин Инна Солдатенко.

"Минтруда и соцзащиты работает с лицами, которые прошли лечение и находятся на пути социализации. Ежегодно в центр социального обслуживания населения приходят порядка 500-600 таких молодых людей", - рассказала замминистра труда, занятости и соцзащиты Беларуси Марина Артеменко.