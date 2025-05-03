Водители в Беларуси при ДТП с участием диких животных могут рассчитывать на страховые выплаты

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Водители в Беларуси при ДТП с участием диких животных могут получить страховые выплаты. В каких случаях они полагаются рассказал начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Ранее такие аварии не подлежали страховому возмещению по договору ОСАГО. Нововведения предусмотрены указом №108 "О страховании", который вступил в силу с 23 апреля текущего года.

Водитель и пассажир - владелец ТС, если он находился в авто в момент происшествия (а также их наследники), получат средства, когда причинен вред жизни или здоровью. Причем независимо от вины водителя. Лимит тот же, что и при обычных авариях.

При этом ущерб имуществу (автомобилю) не возмещается, если не заключен договор добровольного страхования. Также по "автогражданке" возмещается вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, которые не являются владельцами ТС и находились в транспортном средстве в момент ДТП.

"Как правило, в таких дорожно-транспортных происшествиях страдают водители", - добавил Сергей Осенко.

Обязательное условие для страховых выплат - наличие действующего договора ОСАГО. Водитель и пассажир, если он владелец транспортного средства, имеют право обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию для возмещения вреда. Либо это могут сделать их наследники. Выплаты производятся за счет фонда бюро, который формируется по обязательному страхованию гражданской ответственности.