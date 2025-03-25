Военнослужащие принесут клятву на верность белорусам и Президенту на площади Государственного флага

После торжественной церемонии инаугурации Президента в Минске на площади Государственного флага продолжатся праздничные мероприятия. Военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и главе государства.

Несмотря на то что до основного мероприятия еще достаточно времени, возле Дворца Независимости ответственные активно проверяют всё и всех.

Естественно, было много репетиций инаугурации и все обсуждалось по несколько раз, но вступление в должность главы государства - это ответственный момент, когда все должно пройти четко и по протоколу.

Сегодняшнее мероприятие - это большая слаженная работа всех отечественных СМИ. Когда кортеж главы государства будет следовать по главным проспектам столицы - Независимости и Победителей, его будут сопровождать камеры всех белорусских телеканалов, чтобы не упустить ни одной детали и чтобы дать возможность каждому белорусу увидеть красивую, яркую картинку и ощутить причастность к важному событию.

Если у кого-то из минчан сегодня выходной день или есть несколько свободных часов, можно присоединиться к действу - прийти на проспект Независимости или Победителей и лично поприветствовать кортеж главы государства.

Кто-то скажет, что это мгновение. Но такие мгновения запоминаются надолго. И такие яркие, красочные эмоции очень важны. Еще за действием можно будет наблюдать на больших экранах, которые установлены в белорусской столице возле Дворца Республики, Дворца спорта.