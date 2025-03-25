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Военнослужащие принесут клятву на верность белорусам и Президенту на площади Государственного флага
После торжественной церемонии инаугурации Президента в Минске на площади Государственного флага продолжатся праздничные мероприятия. Военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и главе государства.
Несмотря на то что до основного мероприятия еще достаточно времени, возле Дворца Независимости ответственные активно проверяют всё и всех.
Естественно, было много репетиций инаугурации и все обсуждалось по несколько раз, но вступление в должность главы государства - это ответственный момент, когда все должно пройти четко и по протоколу.
Сегодняшнее мероприятие - это большая слаженная работа всех отечественных СМИ. Когда кортеж главы государства будет следовать по главным проспектам столицы - Независимости и Победителей, его будут сопровождать камеры всех белорусских телеканалов, чтобы не упустить ни одной детали и чтобы дать возможность каждому белорусу увидеть красивую, яркую картинку и ощутить причастность к важному событию.
Если у кого-то из минчан сегодня выходной день или есть несколько свободных часов, можно присоединиться к действу - прийти на проспект Независимости или Победителей и лично поприветствовать кортеж главы государства.
Кто-то скажет, что это мгновение. Но такие мгновения запоминаются надолго. И такие яркие, красочные эмоции очень важны. Еще за действием можно будет наблюдать на больших экранах, которые установлены в белорусской столице возле Дворца Республики, Дворца спорта.
Информация для тех, кто планирует выбираться в город на личном либо общественном транспорте: учитывайте, что проспекты Победителей и Независимости будут перекрыты на некоторое время. Так что если именно в это время нужно в центр белорусской столицы, можно воспользоваться метро.