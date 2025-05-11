Военные, бизнесмены и учителя: кто и почему в Беларуси охотно может стать на защиту страны

80-летие Великой Победы запомнится не только как яркий, масштабный, душевный праздник. К сожалению, светлая дата подверглась беспрецедентной атаке и угрозам. Однако еще могучее оказался отпор.

Пожалуй, никогда еще майское торжество не собирало под своими знаменами столько неравнодушных людей, ведь в Беларуси делают все, чтобы следующим поколениям досталось мирное небо, и его белорусы сумеют защитить.

Для кого День Победы - праздник, а для кого - осиновый кол. В одних странах памятники утопают в цветах, а в других - монументы показательно рушат. В одних государствах обращаются к прошлому, как к источнику примирения, а в других - для ожесточения. Где-то призывают сейчас вложить меч в ножны, а иные поднимают его еще выше. Нет даже какой-то середины, и в такие моменты невольно можно задуматься: когда же еще, как не в преддверии Дня Победы, к примеру, надо было проводить в Литве международные учения НАТО?

На такое торжество специально прилетели около 30 вертолетов прямиком из Германии (наверное, полюбилось немцам это направление), а в Прибалтике весьма рады гостям с крестами. Пожалуй, какой-то опять военный проект на границе Союзного государства замутили Вильнюс, Рига и Таллин, что даже 1 млрд евро на него выделят. Об этом тоже накануне 9 Мая потребовалось объявить. Неужели они действительно полагают, что в результате в Беларуси либо дрогнут, либо праздновать Победу в Великой Отечественной войне начнут с опаской? А может, и рассчитывают, ведь у них сработало. И прежде чем обратить оружие в сторону победителей, там сначала расправились с правдой, окончательно перейдя на сторону пораженных и обозленных в войне. Подобные технологии используют теперь против Беларуси. Только она от славы предков и не помышляла отказываться, ведь это значило бы отказаться от самих себя.

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"Идет война за умы и за головы наших людей. Современная горячая война невозможна без этой подготовки, и эта подготовка началась, поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были. И что, если вдруг, нам тоже надо сражаться за свою землю, семьи, детей так, как сражались они - не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля 2025 в Волгограде.

Стоит сказать, белорусы уже доказали, что готовы последовать примеру фронтовиков и отдать жизнь за других. В стране есть трое военных, удостоенных звания Героя Беларуси. Они, к примеру, так и поступили, когда сознательно шли на смерть, уводя свои теряющие управление самолеты в безлюдные места. Символично, что произошли все эти инциденты в майские дни - в такие же, как в 1945 году, когда вся планета восхищалась советскими бойцами.

Ветераны и сегодня находятся в строю, и каждое их слово является напутствием воинам, наполняющим сердца пульсом победы.

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Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Память о подвиге ветеранов является частью национальной идеи Беларуси. Ветераны - живые свидетели тех страшных событий, которые им пришлось пережить. Но они отстояли мир, свободу и независимость нашей Родины и уничтожили фашизм".

Противоядие от вооруженного фашизма имеется и сейчас - во многом это современная боевая техника, которую все желающие увидели на параде, посвященном 80-летию Победы в ВОВ. По закону жанра стоило бы заявить о несравненной мощи представленных образцов, однако это, к сожалению, уже сделали конфликты. А в Беларуси это подтвердилось благодаря многочисленным учениям либо боевой работе у границ, где немало, к примеру, расположено приземленных зарубежных беспилотников.

Кстати, международные эксперты подметили, что яркая демонстрация военного потенциала страны не только порадовала глаз, но и тонко намекнула на развитие в Беларуси всех актуальных направлений военного дела. Отметили они также и высокий удельный высокотехнологичной продукции - дронов, средств РЭБ, разведки, ПВО.

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В Беларуси ключевой, а порой и единственный критерий оснащения войск - эффективность на поле боя. В полях оттачивается и мастерство, зачастую это происходит в учебно-боевых центрах для совместной подготовки с россиянами. И все это делается для того, чтобы опыт не пришлось нарабатывать под реальным огнем.

В фокусе внимания находится индивидуальная подготовка. Каждый боец обучается противостоять БПЛА, оказывать медпомощь, действовать в составе автономных групп, в том числе в лесных или городских условиях. Войска все чаще тренируются в специально подготовленных узлах сопротивления. Все новшества, кстати, распространяются не только на регулярную армию, которая в Беларуси достаточно компактная, и на повышение количества бригад НАТО у соседей реагирует не то чтобы симметрично. Однако она может мгновенно увеличиться за счет "территориалов", ополчения, запасников, которые на постоянной основе тренируются и проверяются. Но они бы даже не существовали, если бы не отсутствовало чувство сопричастности к защите страны у подавляющего числа белорусов.