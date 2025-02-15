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Вольфович: Беларусь не увеличивает численность вооружения и количество военных учений
Беларусь не увеличивает численность вооружения и количество военных учений, в отличие от западных соседей, поляков и прибалтов, которые сегодня сделали ставку на милитаризацию. Об этом сегодня заявил журналистам госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович на митинге-реквиеме в Минске, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов.
На "Острове Мужества и Скорби" почтили память павших солдат. 36 лет назад совершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день военный контингент СССР покинул государство, расположенное в Средней и Южной Азии. В составе ограниченного контингента в Афганистане воевали и наши соотечественники. Больше 30 тыс. семей отправили своих сыновей выполнять интернациональный долг в Афганистан. Более 700 белорусов домой не вернулись, почти столько же остались инвалидами.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
"Наши солдаты и офицеры покидали Афганистан с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга и под боевыми знаменами, в отличие от тех, кто несколько лет назад, в частности американские военные, убегали из Афганистана, оставив там после себя разруху, голод, горе и нищету. Наши воины-интернационалисты выполняли еще и созидательную миссию - воспитывали и учили афганских детей, строили школы, больницы, помогали убирать хлеб, выполняли другие мирные задачи".
Почти 10 лет они боролись за мир на афганской земле, став преградой для международного терроризма. По оценке некоторых современных экспертов, боевые действия в Афганистане - это первая крупная антитеррористическая операция новейшей истории. Сегодня белорусские воины-интернационалисты на своем примере обучают молодое поколение до конца оставаться верным присяге и своему долгу. Ветераны Афганской войны также активно участвуют в общественной жизни страны и выполняют задачи по защите наших национальных интересов.