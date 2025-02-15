Вольфович: Беларусь не увеличивает численность вооружения и количество военных учений

Беларусь не увеличивает численность вооружения и количество военных учений, в отличие от западных соседей, поляков и прибалтов, которые сегодня сделали ставку на милитаризацию. Об этом сегодня заявил журналистам госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович на митинге-реквиеме в Минске, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов.

На "Острове Мужества и Скорби" почтили память павших солдат. 36 лет назад совершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день военный контингент СССР покинул государство, расположенное в Средней и Южной Азии. В составе ограниченного контингента в Афганистане воевали и наши соотечественники. Больше 30 тыс. семей отправили своих сыновей выполнять интернациональный долг в Афганистан. Более 700 белорусов домой не вернулись, почти столько же остались инвалидами.

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Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Наши солдаты и офицеры покидали Афганистан с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга и под боевыми знаменами, в отличие от тех, кто несколько лет назад, в частности американские военные, убегали из Афганистана, оставив там после себя разруху, голод, горе и нищету. Наши воины-интернационалисты выполняли еще и созидательную миссию - воспитывали и учили афганских детей, строили школы, больницы, помогали убирать хлеб, выполняли другие мирные задачи".

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